Автоматическую выдачу электронных больничных планируют внедрить в России с 2022 года Фото: Александр ГЛУЗ

Перейти к автоматической выдаче электронных больничных в России намерены с 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе Министерстве труда России, напомнив, что на сегодняшний день при оформлении электронного больничного пациентам необходимо давать согласие на оформление такого документа.

«С 2022 года планируется перейти к автоматической выдаче электронных больничных», - сообщили в ведомстве.

В министерстве напомнили, что с 1 января 2022 года в соответствии с принятыми ранее изменениями законодательства России назначение и выплата пособий по беременности и родам, а также по временной нетрудоспособности будет осуществляться исключительно на основании электронных листков нетрудоспособности, поэтому больше не будет необходимости получать согласие гражданина на оформление больничного листка.

Как уточняется, со следующего года электронные больничные будут автоматически передаваться работодателю, а при необходимости пациенту могут дать выписку учреждении из электронного больничного в медицинском.