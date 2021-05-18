Нарышкин: ЕС готовит очередную клеветническую кампанию против России

Сергей Нарышкин Фото: Александр Жданов

Руководство Европейского союза готовит очередную клеветническую кампанию в отношении Москвы, обвиняя ее в разжигании антипрививочного движения за границей. Такое заявление сделал директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, указав на то, что настоящим тормозом для расширения вакцинации в Европе является противодействие еврочиновников.

«Воистину, нет пределов цинизму и лицемерию», - отметил директор СВР.

Как заявил Нарышкина, Москва «настойчиво» ведет диалог с профильными структурами Европейского союза, а также руководством стран-участниц организации в интересах содействия скорейшей вакцинации жителей Евросоюза, в том числе с применением российской вакциной от коронавирусной инфекции «Спутник V».

«Российские власти открыты к рассмотрению вопроса о снятии патентных ограничений на соответствующие изобретения», - приводит его слова пресс-бюро СВР во вторник, 18 мая.

Напомним, ранее Нарышкин назвал «плохим детективом» обвинения Запада в адрес России.