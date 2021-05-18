"Надежда умирает последней": Совфед перенес рассмотрение денонсации Договора по открытому небу

Совет Федерации перенес рассмотрение денонсации Договора по открытому небу Фото: Архив "КП"

Председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что Совет Федерации не будет рассматривать проект закона о денонсации Договора по открытому небу (ДОН) 19 мая 2021 года.

- Но принято решение с подачи верховного главнокомандующего, что это решение будет чуть-чуть позже, — сказал Слуцкий на заседании комитета.

Он добавил, что "надежда умирает последней".

Ранее планировалось, что Совфед рассмотрит законопроект 19 мая 2021 года.

11 мая президент России Владимир Путин внес в Государственную думу законопроект о денонсации Договора по открытому небу. Согласно базе законопроектов Госдумы, документ был зарегистрирован и направлен председателю нижней палаты парламента Вячеславу Володину.

17 мая думской комитет по обороне рекомендовал нижней палате парламента денонсировать Договор по открытому небу.