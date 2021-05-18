Более 72 тысяч ямальцев привились от коронавируса

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов сделал вторую прививку против COVID-19. Фото: правительства ЯНАО

На Ямале продолжается прививочная кампания против коронавирусной инфекции. На сегодня в округе привито более 72 тысяч человек, полностью завершили вакцинацию 52 тысячи. Среди них – губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, который сделал вторую прививку против COVID-19 в поликлинике Салехарда.

«Первую прививку перенёс легко, никаких побочных эффектов не почувствовал, – поделился губернатор. - Сегодня поставил второй компонент, и завершил вакцинацию. С прививкой гораздо проще становится общаться со своими близкими – не боишься никого заразить, сам не боишься заболеть. Можно спокойно планировать отпускной период. Призываю всех прививаться. Только так мы все вместе сможем победить болезнь и забыть обо всех ограничениях».

Ямал остается в пятерке лучших регионов России по темпу вакцинации. Жители округа активно продолжают записываться на процедуру через портал Госуслуг. Сделать прививку можно в 74 пунктах по всему округу. Их адреса размещены на сайте ямалпривит.рф, а также на Яндекс.Картах. В крупных городах открыты дополнительные мобильные пункты в торговых центрах и домах культуры. Продолжаются и выезды медработников к маломобильным жителям на дом. В медицинских организациях отлажена работа с группой риска. Так, при выписке из стационара при отсутствии противопоказаний пациентам предлагается пройти процедуру вакцинации. За последний месяц вакцинацию по выписке прошли более 100 человек.

Ямал на протяжении длительного времени находится и на лидирующих позициях по охвату населения, подлежащего вакцинации. Это граждане старше 18 лет, у которых нет противопоказаний к процедуре. Более 25% из них уже получили первый компонент вакцины.