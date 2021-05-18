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Политика18 мая 2021 11:13

Путин призвал к прекращению насилия в палестино-израильском конфликте

Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин призвал к прекращению насилия с обеих сторон в конфликте между Израилем и Палестиной.

Напомним, новый виток напряженности между двумя сторонами начался в понедельник, 10 мая. В четверг, 13 мая, в армии обороны Израиля сообщил, что израильские военные уже ведут разного рода подготовку к наземной операции в секторе Газа

Как писал сайт kp.ru, , ранее официальный пресс-секретарь российского лидер Дмитрий Песков отметил, что конфликт Палестины и Израиля представляет опасность для российской стороны в случае бесконтрольного разрастания.

Палестино-израильский конфликт