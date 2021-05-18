Путин: скоро в России будет выпущена в оборот четвертая вакцина от COVID-19

Владимир Путин заявил, что скоро в России будет выпущена в оборот четвертая вакцина от COVID-19 Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин сообщил, что скоро в стране будет выпущена в оборот четвертая вакцина от коронавирусной инфекции российского производства.

- Нам удалось быстро создать три собственные эффективные вакцины от коронавирусной инфекции, скоро будет запущена в оборот четвертая, набирает темпы и вакцинация, — сказал Путин.

Речь идет о вакцине "Спутник Лайт". Напомним, препарат призван устранить основной недостаток препарата "Спутник V" - наличие двух компонентов, вводимых пациенту с разницей несколько недель. Для вакцинации новым препаратом нужна лишь одна прививка, иммунитет после нее начнет формироваться через неделю.

Ранее ФАС согласовала предельную отпускную цену "Спутника Лайт". Она составила 342,36 рублей. После регистрации цены препарат. поступит в гражданский оборот