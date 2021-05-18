Рябков: шанс на сохранение Договора по открытому небу минимален

Сергей Рябков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков оценивает шанс на сохранение Договора по открытому небу (ДОН) как минимальный. По его словам, американцы и их союзники упустили очень много времени.

«Этот шанс минимален. Американцы и их союзники упустили очень много времени для того, чтобы этот вопрос решить без суеты ненужной и чрезвычайщины», - приводит ТАСС слова замглавы МИД.

Тем не менее Рябков отметил, что Вашингтон и его союзники еще сохраняют возможность пересмотреть свою позицию в отношении договора, хотя, по словам дипломата, США едва ли ей воспользуется.

Однако, он напомнил, что до тех пор, пока российский закон о денонсации ДОН не вступил в силу, у «американцев еще есть возможность, ну и у союзников, пересмотреть позицию». «Хотя, честно говоря, я не очень верю в то, что это произойдет», - добавил замминистра.

Напомним, в конце прошлого года США вышли из ДОН, после чего Россия тоже заявила о намерении выйти из этого соглашения, поскольку не получила гарантий, что данные, которые будут поступать Европе, не будут передаваться Штатам. В начале мая российское правительство одобрило предложение о денонсации договора по открытому небу.