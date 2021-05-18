До 2023 года компания «Россети» потратит на развитие электросетей Кубани 30 млрд рублей

Краснодарский рай – один из самых быстро растущих регионов страны. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обсудил с гендиректором «Россетей» Андреем Рюминым развитие электросетевого комплекса, а также обеспечение жителей и гостей края бесперебойным энергоснабжением в период курортного сезона. Как отметил глава региона, компания вкладывает значительные средства в энергетическую инфраструктуру Кубани.

«Инвестиционная программа компании сегодня включает не только реконструкцию существующих сетей, но и строительство новых объектов. Это очень важно, – обратился Вениамин Кондратьев к Андрею Рюмину. - Спрос на электричество опережает существующие мощности, и мы сталкиваемся с дефицитом энергомощностей при строительстве соцобъектов, таких, как «Город спорта» или медицинский кластер в Знаменском. Рассчитываю, что намеченные сегодня совместные шаги позволят нам решить эту проблему.

Глава компании сообщил, что основная задача «Россетей» – уменьшение энергодефицита в регионе. Это, в том числе, увеличение мощности существующих подстанций за счет реконструкции и установки новых объемов трансформаторной мощности для подключения. Эти работы планируют провести на 30 центрах питания.

Андрей Рюмин подчеркнул, что Кубань – один из самых быстро растущих регионов страны. На 2021-2023 года компания планирует вложить в модернизацию сетевого комплекса больше 30 млрд рублей.

Вениамин Кондратьев добавил, что приоритетной задачей в период пиковых нагрузок, особенно в летний период, является обеспечение бесперебойным энергоснабжением гостей и жителей региона. Край готов приложить максимальные усилия, чтобы в рамках совместных проектов строились новые подстанции, появлялись новые мощности.

– Прямое следствие высокого туристического потока – значительный рост энергопотребления и нагрузки на сеть. Ремонтные работы и подготовка энергооборудования дают возможность гарантировать надежное электроснабжение жителей и гостей Черноморского побережья, – отметил Андрей Рюмин.

За последние пять лет мощности энергосистемы края увеличились более чем на 1500 мегавольт-ампер. В ближайшие три года энергетические компании, работающие на Кубани, планируют построить и реконструировать более 2500 км линий электропередачи.