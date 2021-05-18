На Галапагосских островах обрушилась знаменитая "Арка Дарвина"

На Галапагосских островах обрушилась "Арка Дарвина". Фото: Министерство окружающей среды Эквадора

Министерство окружающей среды Эквадора сообщило, что на Галапагосских островах обрушилась известная "Арка Дарвина".

- Сообщаем, что 17 мая стало известно об обрушении Арки Дарвина, привлекательного природного моста, расположенного менее чем в километре от острова Дарвина на самом севере Галапагосских островов. (Обрушение) стало следствием естественной эрозии, — гласит сообщение министерства в Twitter.

"Арка Дарвина" является одним из символов островов. Она считается одним из лучших мест для дайвинга, а также наблюдения за акулами и другими морскими обитателями.

В 2017 году Мальте обрушилась 28-метровая известняковая скала в форме арки, известная под названием "Лазурное окно" и внесенная в список всемирного наследия ЮНЕСКО.Министр по делам окружающей среды Мальты Хосе Эррера заявил, что специалисты уже ожидали обрушение скалы на основе результатов исследований, и остановить этот процесс при помощи искусственного вмешательства было невозможно.