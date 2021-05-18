В МИД РФ рассказали о возможном месте проведения встречи Путина и Байдена

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Договорённости о встрече президентов России и США, Владимира Путина и Джо Байдена пока нет, но если она состоится, то пройдёт в одной из «дипломатических столиц Европы». Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, отметив, что Вашингтон и Москва прорабатывают разные места встречи.

«Сейчас прорабатываются разные аспекты этого вопроса. Мы зафиксировали все, что говорилось на эту тему американской стороной, в том числе на самом высоком уровне … Если и когда окончательная договоренность о саммите будет достигнута, подготовка будет глубокой и потребует определенного времени», - приводит РБК слова дипломата.

По его словам, на сегодняшний день нет «никакой ясности» о времени и месте проведения встреч американского и российского лидеров. «Окончательной договорённости о месте проведения саммита нет, но я думаю, что в любом случае, если договорённость будет достигнута, это будет одна из европейских дипломатических столиц», - уточнил он.

Напомним, в ходе состоявшегося 13 апреля телефонного разговора глава Белого дома предложил российскому коллеге провести встречу в ближайшие месяцы в третьей стране. Позже в Кремле заявили, что Вашингтон предложил провести встречу двух президентов в одной из европейских стран летом.