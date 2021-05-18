Рябков: список недружественных стран может расширяться

Сергей Рябков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Список недружественных России стран может расширяться. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, отметив, что Москва не хотела бы таких шагов.

«Список недружественных стран может и расширяться, хотя мы не хотели бы, чтобы этот перечень государств становился безразмерным», - приводит РБК слова дипломата.

По его словам, на сегодняшний день «наиболее оголтелую» позицию в противостоянии с Москвой заняли именно Вашингтон и Прага. «То, что мы видим в соответствующем распоряжении правительства, - это отражение фактического положения дел. Здесь нет элемента риторики», - уточнил он.

Напомним, Москва внесла в список недружественных стран США и Чехию. В отношении обоих стран применят меры, которые описаны в указе президента России Владимира Путина от 23 апреля 2021 года: ограничение возможности нанимать россиян для работников посольств недружественных стран. Так, они не могут принимать на работу ограниченное количество иностранных граждан. В штате работников посольства Чехии теперь могут остаться только 19 российских граждан России, а в американском посольстве - ни одного.

Ранее заместитель председателя международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявила, что российская сторона может расширить список недружественных стран в случае продолжения антироссийской политики.