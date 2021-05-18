В России выявили 8 183 случаев заражения коронавирусом 18 мая 2021 года

В России за сутки выявили 8 183 новых случаев коронавируса Фото: Иван Макеев

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что в России за минувшие сутки выявили 8 183 новых случая заражения COVID-19.

- За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 8 183 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1 186 (14,5%) без клинических проявлений, — гласит сообщение оперштаба.

Таким образом, за все время в России зарегистрировали 4 957 756 случаев.

Лидером по заболеваемости стала Москва (2 430). На втором месте расположился Санкт-Петербург — 772. На третьем — Московская область (709).

Также за сутки вылечились 8 972 россиянина. Общее число вылечившихся составляет 4 572 226.

Ранее глава российского министерства здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что ситуация с пандемией коронавирусной инфекции остается напряженной только в городах России с высокой плотностью населения. В целом по государства эпидемиологическая обстановка является стабильной.