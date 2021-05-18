Сбой в работе Youtube произошел 18 мая 2021 Фото: REUTERS

Во вторник, 18 мая, жители нескольких стран столкнулись со сбоями в работе Youtube. Большинство проблем связаны с просмотром видео.

Как сообщает сервис Downdetector, отслеживающий работу интернет - ресурсов, около 75 процентов пользователей Youtube заявляют о проблемах с просмотром видео, примерно 20 процентов указывают на проблемах в загрузке сайта, еще 5 процентов не могут войти в свою учетную запись.

О сбоях сообщили жители нескольких стран, включая Россию, Великобританию, Францию, Германию и США.

Напомним, днем ранее, 17 мая, Пользователи нескольких стран мира пожаловались на сбой в работе социальной сети Instagram. Чаще всего пользователи испытывают трудности с загрузкой контента и проблемой входа в аккаунт. Незадолго до этого российские пользователи зафиксировали массовый сбой в работе крупного коммуникационного портала Mail.Ru. Многие отметили сбой в работе электронной почты.