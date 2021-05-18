Военный суд признал законным отказ возбудить дело после госпитализации Навального

Военный суд признал законным отказ возбудить дело после госпитализации Алексея Навального Фото: REUTERS

Второй западный окружной военный суд отклонил жалобу на решение о признании законным отказа Главного военного следственного управления (ГВСУ) СК РФ возбудить уголовное дело после госпитализации блогера Алексея Навального в 2020 году.

- Суд постановил решение 235-го Гарнизонного военного суда оставить без изменения, жалобу ФБК* - без удовлетворения, — приводит слова судьи ТАСС.

В марте 2022 года органы следствия управления Министерства внутренних дел на транспорте отказали в возбуждении уголовного дела по итогам проверки после госпитализации Алексея Навального в Омске. Соответствующие решение было принято в 235-ом Гарнизонном военном суде.Навальному была предоставлена возможность выступить на судебном заседании по видеосвязи из исправительной колонии, однако блогер отказался от участия в процессе.

*Признан в России иноагентом