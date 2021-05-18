Владимир Путин встретится с президентом Киргизии в Сочи 24 мая 2021 года Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин встретится с киргизским коллегой Садыром Жапаровым в Сочи 24 мая 2021 года.

- Укрепляются отношения стратегического партнерства и союзничества с Киргизией. Наши страны объединяют страницы совместной истории. Мы испытываем взаимное доверие и уважение к друг другу. РФ и Киргизская Республика успешно взаимодействуют в торгово-экономической, военно-технической, культурно-гуманитарной и иных областях, — сказал Путин на церемонии вручения верительных грамот.

Он добавил, что обсудит двустороннее сотрудничество с Садыром Жапаровым 24 мая в Сочи.

Ранее появилась информация, что Владимир Путин и Джо Байден могут провести саммит в Швейцарии. Многое зависит от предстоящей встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы Государственного департамента США Энтони Блинкена. Она пройдёт в Рейкьявике уже на этой неделе в рамках Совета министров иностранных дел Арктического совета.