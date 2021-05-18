Путин заявил о деградации системы безопасности в мире. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин, выступая в Большом Кремлевском дворце на церемонии вручения верительных грамот новыми послами иностранных государств, дал оценку системе стратегической стабильности в мире.

"Озабоченность вызывает деградация система стратегической стабильности и контроля над вооружением. Вновь поднимает голову терроризм, усугубляются проблемы, связанные с международной информационной безопасностью. Высокие риски по-прежнему несут наркоторговля и оргпреступность", - сказал Путин во вторник, 18 мая.

Глава российского государства отметил, что в Афганистане, Ливии, Боливии и на Ближнем Востоке возобновляются застарелые региональные конфликты. Путин подчеркнул, что Россия с тревогой следит за развитием ситуации.

Во время своего выступления президент РФ также коснулся и тем международного сотрудничества. Путин подчеркнул, что наша страна укрепляет отношения с Боливией и Чили.