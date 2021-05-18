Средний возраст кредитного заемщика в России составляет 43 года

В Национальном бюро кредитных историй рассказали о среднем возрасте заемщика в России Фото: Shutterstock

Согласно данным на 1 мая текущего года, средний возраст заемщика в России составил 43,2 года. Об этом рассказали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

Как отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, в последнее время зафиксирован рост заемщиков в возрастных категориях от 40 до 49 лет, а также от 60 до 65 лет и старше. А вот доля заемщиков в возрасте до 40 лет – наоборот снизилась.

Так, снижение доли заёмщиков в возрасте от 25 до 29 лет составило 0,7 процентного пункта, а от 30 до 39 лет — 0,4 п. п. В то же время, динамика долей граждан моложе 25 лет (рост на 0,3 п.п.) и заемщиков от 50 до 59 (снижение на 0,2 п.п.) немного «смягчили» темпы роста среднего возраста заемщика розничных кредитов», — цитирует Волкова RT.

Эксперт добавил, что средний возраст заемщиков по стране не сильно разнится. Так, самые «возрастные» заемщики проживают в Чукотском АО (45,0 лет), Магаданской области (44,7 года), Алтайском крае (44,6 года), а самые «молодые» в Ненецком АО (40,6 лет) и Республике Дагестан (40,8 лет).

Напомним, ранее в НБКИ сообщили, что рекордный рост числа кредитов в России связан с тем, что требования к заемщикам в стране существенно смягчили и теперь жители страны стремятся успеть взять кредит на льготных условиях, передает телеканал «360».