В Домодедово получил повреждения самолет из Молдавии

В аэропорту "Домодедово" получил повреждения молдавский самолет Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пресс-службы Управления гражданской авиации Молдавии Ирина Бодолика сообщила, что самолет страны получил повреждения при посадке в московском аэропорту "Домодедово".

- Air Moldova проинформировала Управления гражданской авиации об инциденте. В настоящее время проводится расследование для выяснения всех обстоятельств случившегося, а также оценка технического состояния самолета. После инцидента все пассажиры были эвакуированы в максимальной безопасности, — цитирует Бодолику ТАСС.

Также отмечается, что в результате произошедшего никто не пострадал.

В апреле этого года самолет Москва-Сочи при посадке столкнулся с птицей. Об этом диспетчеру сообщил пилот, когда Боинг-737 заходил на взлетно-посадочную полосу и находился на этапе выравнивания. После приземления самолета специалисты осмотрели сам борт и взлетно-посадочную полосу. Они не нашли следов повреждений.