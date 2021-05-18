Адвокаты обжаловали решение суда о домашнем аресте Медведчука

Глава политсовета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук. Фото Сергей Бобылев ТАСС

Адвокаты обжаловали решение киевского суда о домашнем аресте лидера украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука. Об этом сообщил его коллега по партии, депутат Верховной рады Украины Ренат Кузьмин.

«Внесли апелляцию на определение Печерского суда о домашнем аресте Медведчука. Уверен, незаконное решение будет отменено уже в ближайшее время», - написал он в своем Telegram-канале.

Напомним, генпрокуратура Украины заявила, что Медведчук и его однопартиец Тарас Козак подозреваются в государственной измене и расхищении национальных ресурсов в Крыму, после чего в доме политика в Киеве, а также в офисе партии прошли обыски. Депутат назвал все происходящие «политической расправой», однако заявил, что не собирается прятаться от правосудия и готов принимать участие во всех следственных действиях.

Прокурор требовал взять политика под стражу с правом внесения залога на сумму более чем в 10,5 млн долларов, но в четверг, 13 мая, суд отказал обвинению, поместив его под домашний арест.