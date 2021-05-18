Путин: Россия выступает за конструктивный подход в отношениях с Польшей

Владимир Путин сообщил, что Россия выступает за конструктивных подход в отношениях с Польшей Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва выступает за конструктивных подход в отношениях с Польшей.

- Российско-польские связи, конечно, могли бы быть содержательнее и продуктивнее. Тем более что мы являемся соседями по Балтике. Накопившиеся в двухсторонних отношениях сложные вопросы, безусловно, можно решать, действуя на основе прагматизма и учета интересов друг друга. Мы именно за такой конструктивный подход, — сказал российский лидер во время вручения верительных грамот.

15 апреля правительство Польши объявило трех российских дипломатов персонами нон-грата. В Министерстве иностранных дел отметили, что приняли такое решение из-за "нарушения условий дипломатического статуса и проведение мероприятий в ущерб Республике Польша". Тогда же посла России в Польше вызвали в Министерство иностранных дел страны.