Лавров и Блинкен на встрече обсудят обострение палестино-израильского конфликта

Сергей Лавров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен на предстоящей встрече в Рейкьявике среди прочего будут обсуждать обострение конфликта между Палестиной и Израилем, а также возвращение к полноформатному выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Говоря о международных темах, это, само собой, ситуация вокруг палестино-израильского конфликта, ситуация на Ближнем Востоке в целом, ход переговоров по урегулированию вокруг иранской ядерной программы и возвращению сторон к полноформатному выполнению СВПД», - приводит РБК слова дипломата.

Как писал сайт kp.ru, сегодня, 18 мая, президент России Владимир Путин призвал к прекращению насилия с обеих сторон в палестино-израильском конфликте, напомнив, что новый виток напряженности между палестинцами и израильтянами уже привел к большому числу жертв среди мирного населения, в том числе среди детей.

Напомним, новый виток напряженности между двумя сторонами начался в понедельник, 10 мая. В четверг, 13 мая, в армии обороны Израиля сообщил, что израильские военные уже ведут разного рода подготовку к наземной операции в секторе Газа.