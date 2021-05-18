В Роспотребнадзоре перечислили опасные пищевые добавки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Каждый эксперт рекомендует потребителям как можно тщательнее изучать состав товара. От продуктов, в которых кроме знакомых ингредиентов множество различных химических добавок, лучше отказаться.

В Роспотребнадзоре рассказали, какие добавки особенно вредны для человека.

Искусственный краситель Е171 широко применяется в промышленности. Его используют при производстве сыров, конфет, жвачки, кремов, зубных паст и тд. Диоксид титана продлевает срок годности продукта и добавляет ему белизны. Но в Европейском агентстве по продовольственной безопасности (EFSA) заявили, что компонент может оказывать влияние на ДНК человека, к тому же, способен накапливаться в организме человека.

В России исследовали добавку два года и пришли к выводу, что особую опасность представляют наноформы, то есть мельчайшие частицы Е 171. Их потребовали исключить из состава красителя.

- В стране есть целый список запрещенных красителей. E121 может способствовать росту раковых клеток. Е123 вызывает внутриутробные пороки развития плода. Е 128 так же оказывает негативное действие на организм, – рассказывает «Подмосковью сегодня» начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева.

При производстве рыбной продукции и икры раньше использовали консервант Е 240 – теперь он под запретом. Еще опасными считаются консерванты Е216, Е217.

Замыкают список запрещенных к использованию два улучшителя хлебопекарной муки – E924a и Е924b.

Всего запрещенных добавок не так много, поэтому потребителю лучше выучить их наизусть.

В ведомстве признают, что бывают и недобросовестные производители, которые умалчивают об использовании опасных добавок.