В Верховной раде объявили о создании "Движения против агрессии РФ" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первый вице-спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук сообщил о создании в парламенте межфракционного объединения, которое получило название «Движение против агрессии РФ».

Как передает РИА Новости, возглавил новое движение депутат от пропрезидентской партии «Слуга народа» Максим Березин.

«В соответствии со статьей 60 создано еще одно межфракционное депутатское объединение "Движение против агрессии РФ". Главой объединения избран народный депутат Максим Березин», - заявил первый вице-спикер Верховной рады в ходе заседания парламента во вторник, 18 мая.

Напомним, накануне депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявили о претензиях незалежной на Кубань. Как он заявил, его возмущает, что в России Харьков и Одессу называют русскими городами, предложив «напомнить» Москве, что «еще сто лет назад» жители Кубани якобы говорили на мове. По мнению украинского парламентария, Кубань - это «украинские этнические земли», которые ранее были отрезаны от Киева «волею судьбы».