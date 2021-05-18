В Мурманской области по инициативе губернатора расширят меры поддержки семей

В 2021 году на социальную поддержку в бюджете региона предусмотрено свыше 6,5 млрд рублей. Фото Министерства информационной политики Мурманской области

Проекты законов по поддержке семей с детьми, предложенные правительством региона, приняты в окончательной редакции депутатами Мурманской областной Думы. В их числе инициативы о предоставлении права женщинам до 26 лет, имеющим временную регистрацию на территории Мурманской области, на получение региональной ежемесячной денежной выплаты при рождении первого ребенка до достижения им возраста полутора лет, и о реализации регионального материнского капитала со дня рождения либо усыновления третьего и последующих детей.

«На приеме граждан, который я проводил в конце марта по поручению Президента, ко мне обратились северяне в этими предложениями, - сообщил губернатор Андрей Чибис открывая оперативное совещание. - Все изменения в законодательство приняты областной Думой. Благодарю депутатов за поддержку и оперативную отработку вопросов, которые волнуют жителей Заполярья».

Вопросам социальной поддержки семей с детьми правительство Мурманской области уделяет особое внимание. В 2021 году на эти цели в бюджете предусмотрено свыше 6,5 млрд рублей. Различные виды выплат получат почти 65 тысяч заполярных семей. Глава региона отметил, что количество многодетных семей продолжает расти и на 1 января 2021 года составило 8,3 тысячи семей.

15 мая во всем мире отметили Международный день семьи. На оперативном совещании министр труда и социального развития региона Сергей Мякишев представил доклад об итогах проведения традиционного праздничного мероприятия. В этот день выдающиеся семьи Мурманской области чествовали во Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова. В торжественной обстановке три многодетные мамы из Мурманска были награждены Почётным знаком «Материнская слава». Губернатор Андрей Чибис еще раз поздравил всех с праздником и предложил в пять раз увеличить размер ежегодной выплаты и дать ее на каждого ребёнка в семье, где мама имеет такое высокое звание.

«У нас в регионе всего 93 мамы отмечены этой региональной наградой. Выплата таким образцовым мамам была 1000 рублей, предлагаю, коллеги, увеличить ее размер в пять раз. Прошу профильное министерство подготовить соответствующее постановление», – подчеркнул губернатор.