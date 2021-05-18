Госдума приняла во втором чтении поправки о мерах поддержки семей с детьми Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во вторник, 18 мая, Госдума во втором чтении приняла поправки о поддержке семей с детьми и беременных, направленные на реализацию инициатив президента России Владимира Путина, которые российский лидер озвучил в послании Федеральному собранию.

«Приняты социально значимые законодательные инициативы, реализация которых должна начаться в ближайшее время», - отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, один из авторов инициативы.

Согласно одной из поправок, с 1 сентября текущего года оплату больничного по уходу за ребенком в возрасте до семи лет включительно устанавливает в размере 100 процентов от заработка родителей.

Другая поправке назначает с 1 июля текущего года неполным малообеспеченным семьям с детьми от восьми до 16 лет включительно ежемесячные выплаты в размере половины детского прожиточного минимума в регионе, что составляет в среднем по России 5650 рублей.

Третья поправка с 1 июля текущего года вводит ежемесячное пособие женщинам, которые встали на учет в медучреждения в связи с беременностью до 12 недель и находятся в трудной материальной ситуации. Сумма выплат в среднем должна составить 6350 рублей в месяц.