Песков: Путин не планирует полноценный летний отпуск

Путин не планирует полноценный летний отпуск. Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналистам о планах Владимира Путина на лето.

"Полноценный [отпуск] он точно - я могу точно сказать, даже не зная его планов, - [проводить] не будет. В любом случае, больше, чем на несколько дней он не может отойти от регулярных рабочих мероприятий, просто ему не позволяет должность главы государства. Поэтому отпускных планов у него нет", - сказал Песков, отметив, что президент, как правило, отдыхает в течение года урывками, используя для этого обычные выходные дни.

Представитель Кремля добавил, что ему сейчас не известно, планирует ли Путин посетить какие-то места отдыха этим летом.

Ранее президент России заявил о деградации стратегической безопасности в мире. Путин отметил, что РФ с тревогой следит за многолетними территориальными конфликтами, которые усилились в последнее время. Также во время своего выступления в Большом Кремлевском дворце, на церемонии вручения верительных грамот новыми послами иностранных государств, во вторник, 18 мая, он отметил укрепление российско-боливийские связей.