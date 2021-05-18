Кремль: встреча Путина и Лукашенко в конце мая готовится

В Кремле заявили о подготовке к встрече Владимира Путина и Александра Лукашенко в конце мая Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в конце мая готовится.

- Действительно, мы не исключаем, что в конце мая такая встреча состоится. По крайней мере, она готовится, правительство работает по исполнению ранее данных поручений главами государств по результатам предыдущего общения, — сказал официальный представитель Кремля.

Он добавил, что в рамках двусторонних отношений действительно шла речь о дальнейшем развитии интеграционных процессов.

В середине апреля Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко провели беседу по телефону. В ходе беседы президенты обсудили некоторые важные вопросы двусторонней повестки дня. Они выразили обоюдный настрой на дальнейшее всестороннее укрепление и развитие российско-белорусских союзнических отношений.