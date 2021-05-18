Хакеры, совершающие атаки на РФ, имеют ресурсы уровня иностранных спецслужб Фото: REUTERS

Анализ кибератак на органы государственной власти России показал, что вмешательства хакеров были произведены с ресурсов уровня иностранных спецслужб. Такое заявление сделал заместитель директора российского Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашов в ходе онлайн-конференции на площадке МИА «Россия сегодня».

Как он уточнил Национальный координационный центр совместно со специалистами компании «Ростелеком-Солар» провел анализ серии целенаправленных кибератак, которые были осуществлены на информационные ресурсы государственных органов РФ.

«Исходя из сложности использованных злоумышленниками средств и методов, а также скорости их работы и уровня подготовки, мы имеем основания полагать, что данная группировка располагает ресурсами уровня иностранных спецслужб», — заявил он.

По его словам, кибератаки со стороны Запада на российские власти были направлены на компрометацию информационной инфраструктуры страны.

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин назвал «плохим детективом» обвинения в адрес России со стороны западных стран. По его словам, Москва не причастна к кибератаке на SolarWinds. Он предположил, что это могли сделать разведслужбы США.