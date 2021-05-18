Песков призвал «не гадать» о месте возможной встречи Путина и Байдена

Место встречи Путина и Байдена этим летом пока не согласованно. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на встрече с журналистами во вторник, 18 мая, прокомментировал вопрос о возможной встрече президентов РФ и США в Женеве.

«Предлагаю не гадать на кофейной гуще. Как только и если окончательная договоренность будет достигнута, сделаем сообщение», — сказал Песков.

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц в телефонном разговоре предложил президенту России Владимиру Путину встретиться с главой Белого дома Джо Байденом в Вене. Он отметил, что для него это будет большая честь. Позднее возможной страной встречи двух лидеров была названа Швейцария. Со своей стороны Владимир Путин высоко оценивает нейтральный статус Женевы и ее роль посредника в разрешении международных конфликтов.

Ранее Путин и Байден провели телефонный разговор, в котором выразили обоюдное согласие о необходимости встречи этим летом в Европе.