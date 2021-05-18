Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика18 мая 2021 13:30

Путин проверит выполнение послания Федеральному собранию 19 мая 2021 года

На совещании будет обсуждаться реализация отдельных положений послания
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Владимир Путин обсудит выполнение послания 19 мая 2021 года

Владимир Путин обсудит выполнение послания 19 мая 2021 года

Фото: REUTERS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин проведет совещание по выполнению его послания Федеральному собранию 19 мая 2021 года.

- Завтра президент проведет совещание по реализации отдельных положений послания нынешнего года. Речь пойдет о том, как то, о чем говорил глава государства, будет реализовываться, важное совещание, — сообщил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее появилась информация, что правительство России ждет к середине мая отчета от Ростуризма, Минфина, Минпросвещения, Минобрнауки и Росмолодежи о продлении программы туристического кешбэка до конца года. В списке поручений Михаила Мишустина перечислены 58 пунктов. Среди них разработка мер поддержки малообеспеченных семей с детьми, вопрос полной оплаты больничных родителям детей до 7 лет вне зависимости от продолжительности стажа, а также доклад о финансовой помощи неполным нуждающимся семьям с детьми и беременным женщинам.