Путин проверит выполнение послания Федеральному собранию 19 мая 2021 года

Владимир Путин обсудит выполнение послания 19 мая 2021 года Фото: REUTERS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин проведет совещание по выполнению его послания Федеральному собранию 19 мая 2021 года.

- Завтра президент проведет совещание по реализации отдельных положений послания нынешнего года. Речь пойдет о том, как то, о чем говорил глава государства, будет реализовываться, важное совещание, — сообщил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее появилась информация, что правительство России ждет к середине мая отчета от Ростуризма, Минфина, Минпросвещения, Минобрнауки и Росмолодежи о продлении программы туристического кешбэка до конца года. В списке поручений Михаила Мишустина перечислены 58 пунктов. Среди них разработка мер поддержки малообеспеченных семей с детьми, вопрос полной оплаты больничных родителям детей до 7 лет вне зависимости от продолжительности стажа, а также доклад о финансовой помощи неполным нуждающимся семьям с детьми и беременным женщинам.