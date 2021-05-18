Путин: РФ призывает страны к слаженной работе в борьбе с пандемией

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Москва заинтересована в сотрудничестве с другими странами в борьбе с коронавирусной инфекцией. Такое заявление президент России Владимир Путин сделал на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.

Как отметил российский лидер, страны «пятерки» Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и другие государства должны стремиться к слаженной работе в борьбе с пандемией.

«Россия заинтересована в сотрудничестве с зарубежными партнерами в борьбе с глобальной пандемией. Мы призываем к слаженной работе государств - постоянных членов Совета Безопасности ООН и всех заинтересованных стран», - заявил глава государства

По его словам, в сложившихся условиях обеспечить безопасность, мир и устойчивое глобальное развитие возможно только усилиями всего международного сообщества.

Как писал сайт kp.ru, российский лидер также заявил о готовности России работать со всеми странами на принципах равноправия и невмешательства, а также отметил, что на сегодняшний день ситуация в мире осложняется, и речь едет не только о пандемии, но и о терроризме, а также деградации системы контроля над вооружениями и других проблемах.