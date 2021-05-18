Госдума приняла закон о штрафах до 500 тысяч рублей за угрозы при взыскании долгов

Госдума приняла закон штрафах до 500 тысяч рублей за угрозы при взыскании долгов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Госдума приняла закон, который вводит штрафы в размере до 500 тысяч рублей за угрозы при взыскании долгов. Кроме того, документ позволит привлекать к ответственности сами кредитные организации.

Принятый закон предусматривает административные штрафы за противоправные действия по возврату денежных средств. Штраф для должностных лиц штраф составит от 20 тысяч до 200 тысяч рублей с возможной дисквалификацией на срок от шести месяцев до года, юридическим лицам за подобное правонарушение придется заплатить от 50 тысяч до 500 тысяч рублей.

На сегодняшний день максимальная сумма взыскания для должностных лиц составляет 100 тысяч рублей, для юридических - 200 тысяч рублей.

Напомним, закон запрещает оказывать на должника психологическое давление, а также использовать выражения и совершать действия, «унижающие его честь и достоинство». Кроме того, запрещено раскрывать сведения о должнике, а также о просроченной задолженности.