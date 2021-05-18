Госдума запретила в России звуковую рекламу на зданиях и сооружениях. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Госдума приняла в III чтении закон, который запрещает рекламу с использованием звукового оборудования на зданиях и сооружениях. Ранее проект был внесен Думой Астраханской области.

Новый закон запрещает распространение рекламы с использованием звукового оборудования, монтированного и расположенного на внешних стенах, крышах и иных элементах зданий, в том числе и жилых домов.

Документ вступит в силу через 90 дней после его официального опубликования, сообщает ТАСС.

Разработчики законодательного проекта отмечали, что звуковые системы, установленные в некоторых местах, становятся навязчивыми. Так, гражданам, живущим рядом с такими системами привлечения общественного внимания, приходится слушать одну и ту же рекламу непрерывно по много раз в день, что создает социальную напряженность. Закон "определяет приоритет защиты права граждан на благоприятную среду перед экономической выгодой", отмечается в материалах к документу.