МЧС предупредило о сильном ветре в Москве 18 мая 2021 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ближайшие часы в Москве ожидается сильный, порывистый ветер до 18 м/с. Такое предупреждение сделал столичный главк МЧС

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший час с сохранением до 20:00 18 мая в Москве ожидается ветер порывами до 18 м/с», - говорится в сообщении.

Спасатели советуют жителям и гостям столицы значительно снизить скорость движения на дорогах, а также увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Кроме того, напоминают, что во время такой погоды не рекомендуется парковать автомобиль вблизи деревьев и шатких конструкций.

Как писал сайт kp.ru, сегодня, 18 мая, в Москве ожидается пик жары. По прогнозам синоптиков, температура воздуха в этот день будет достигать до отметки плюс 31 градус. Пока максимум для 18 мая за последние 140 лет метеонаблюдений плюс 29,1 градуса. Такая жарища стояла в Москве в 1897 году.