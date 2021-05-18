Нефть марки Brent подорожала до $70 за баррель впервые с 15 марта 2021 Фото: REUTERS

Во вторник, 18 мая, стоимость нефти марки Brent впервые с 15 марта 2021 года превысила отметку в 70 долларов за баррель.

Североморская нефтяная смесь этой марки, по данным торгов лондонской биржи ICE на 10:28 по московскому времени, подорожала на 1,09 процента, и поднялась до отметки 70,22 доллара за баррель. В последний раз стоимость нефти этой марки находилась на отметке выше 70 долларов 15 марта 2021 года.

В то же время нефть марки WTI дорожает на 1,03 процента, и таким образом поднялась до 66,96 долларов за баррель.

По состоянию на 12:51 по московскому времени, июльские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь Brent подорожали на 0,92 процента до 70,1 долларов за баррель, а июньские фьючерсы на западно-техасский сорт WTI - на 0,75 процента до 66,77 доллара за баррель.