В учениях НАТО задействуют советские самолеты

В учениях НАТО примут участие советские самолеты. Фото: скриншот видео

Пресс-служба эстонской армии сообщила, что советские штурмовики ВВС Польши примут участие в учениях НАТО под Таллином.

Сообщается, что будут использованы Су-22М4К — модификации советского истребителя-бомбардировщика Су-17, разработанного в начале 1960-х годов, пишет Sputnik Meedia. Кроме того, в учениях примут участие военные девятого разведывательного полка вооруженных сил Польши, базирующегося в городе Лидзбарк недалеко от Калининградской области.

По сообщениям СМИ, учения под названием "Весенний шторм 21" пройдут в городе Эмари.

17 мая в Эстонии стартовали масштабные международные учения стран НАТО "Kevadtorm". Данные учения представляют собой заключительный этап подготовки военных срочной службы. Основания цель военного мероприятия - выпустить в резерв подразделения, которые "не будут уступать своим предшественникам".Отмечается, что самая активная часть учений пройдет с 24 мая по 5 июня.