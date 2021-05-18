Губернатор Приамурья Василий Орлов: «Работаем над развитием субсидированных полетов внутри региона»

Авиакомпания «СиЛА» начала выполнять полеты из Благовещенска в Экимчан и Февральск на самолете L 410. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

В Амурской области с 18 мая авиакомпания «СиЛА» начала выполнять полеты из Благовещенска в Экимчан и Февральск. Первые 13 пассажиров совершили путешествие на самолете L 410, рейс будет выполняться два раза в неделю. С июня перелет Благовещенск-Февральск-Экичман войдет в региональную программу субсидирования авиаперелетов. По поручению губернатора Василия Орлова, в области действует механизм возмещения затрат авиаперевозчикам из регионального бюджета на выполнение полетов по социально значимым маршрутам в отдаленные населенные пункты Приамурья.

Сейчас по этой схеме авиакомпании уже предоставляется субсидия из регионального бюджета на рейсы из Благовещенска в Тынду и Зею. По словам Василия Орлова, работа по расширению программы субсидированных перевозок будет продолжаться: региональным властям важно обеспечить авиационную доступность для жителей Амурской области и сделать полеты более комфортными и недорогими по цене. Например, билет из Благовещенска до Февральска стоит 1885 рублей, а перелет из областного центра до Экимчана обойдется в 2385 рублей.

- Авиационная связь с труднодоступными районами региона на условиях софинансирования позволяет существенно снизить цену билета и увеличить востребованность у населения, - подчеркнул Василий Орлов. – Региональный минтранс совместно с минфином и перевозчиками работают над развитием авиации внутри субъекта, оценивают возможность региона в софинансировании и расширении маршрутной сети.

Кроме субсидирования авиаперелетов ведется активная работа по восстановлению и модернизации взлетно-посадочных полос и зданий аэропортов.

- Сейчас ведется реконструкция двух аэропортов и посадочной площадки малой авиации, - рассказал глава Амурской области. - В Зее завершен первый этап, аэропорт уже принимает самолеты, посадочная площадка Бомнак будет введена в текущем году, в следующем году планируется завершить работу по аэропорту в Экимчане.

Генеральный директор авиакомпании «СиЛА» Андрей Богданов уверен, что рейс Благовещенск-Февральск-Экичма будет пользоваться большой популярностью у пассажиров.

- Сегодня у нас первый рейс, мы уже видим - он востребован, вылетело 13 пассажиров, в Благовещенск прилетело 16 пассажиров, самолет L 410 рассчитан на 17-19 посадочных мест - это хорошая заполняемость для первого рейса, - отметил Андрей Богданов. - Время полета от Благовещенска до Февральска ориентировочно составляет 60 минут, между Февральском и Экимчаном время в полете 30-40 минут. Для пассажиров это будет комфортное путешествие. Мы подали заявку на участие в субсидированной программе правительства субъекта, чтобы выполнять регулярные рейсы по этому маршруту, также у нас уже есть два таких маршрута в Зею и Тынду.