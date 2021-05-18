Кремль: уволенные якобы за поддержку Навального россияне вправе обратиться в прокуратуру

Дмитрий Песков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сотрудники Московского метрополитена и ВГТРК, которые якобы были уволены за поддержку Алексея Навального, вправе обратиться в прокуратуру в том случае, если видят в произошедшем нарушение трудового законодательства. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля задался вопросом, не идет ли речь об участии этих граждан в незаконных акциях. «Точно мы с вами не знаем. Это, скорее, вопрос, который находится в прерогативе работодателя. И здесь главное - соответствие Трудовому кодексу», - заявил он.

По его словам, при наличии нарушения Трудового кодекса, или, если уволенные граждане считают, что эти нарушения имеют место быть, «то они вольны обращаться в прокуратуру, это ведомство, которое обеспечивает соблюдение законности».

Ранее некоторые СМИ сообщили об увольнении сотрудников Московского метрополитена и холдинга ВГТРК. Как отмечалось, произошедшее связывали с тем, что сотрудники якобы ранее зарегистрировались на сайте в поддержку Навального.

Напомним, 2 февраля текущего года московский суд постановил отменить Навальному условный срок по делу «Ив Роше» и заменить его на реальный - 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима из-за неоднократного нарушения осужденным условия испытательного срока. Блогер отбывает свое наказание в ИК-2, расположенной в городе Покров Владимирской области.