Москвичей предупредили о жаре до 32 градусов 18 мая 2021 года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Столичный главк МЧС России дал совет о том, как уберечь себя от теплового удара в жару, которая ожидается в столице 18 мая 2021 года. Так, по прогнозам синоптиков, столбик термометра может подняться до 32 градусов.

Специалисты советуют гражданам при выходе на улицу надевать головной убор и, по возможности, легкую и светлую одежду, пить больше воды, но не ледяной, купаться в специально оборудованных для этого местах, но не делать этого в одиночку. Также нельзя заплывать на судовой ход, нырять в незнакомых местах, оставлять у воды детей без присмотра и злоупотреблять алкоголем.

По прогнозам, в Москве также ожидается сильный ветер. По возможности специалисты МЧС рекомендуют не ставить машины под деревьями и шаткими конструкциями. В ближайшее время и до 20.00 ожидается ветер порывами 13-18 метров в секунду.