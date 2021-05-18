Кардиолог напомнил о мерах безопасности в жару

В Москве установилась жаркая летняя погода Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев рассказал, как правильно вести себя в жару, чтобы избавить организм от стресса. По словам медика, в первую очередь, в жаркую погоду необходимо пить больше жидкости.

«В подобное время стоит употреблять достаточное количество жидкости. Не газированных напитков, а именно жидкости — чистой питьевой воды. Если нет воды, можно пить чай, но прохладный и разбавленный... Но лучше, конечно, пить чистую питьевую воду. При температуре выше +22…+25 °С человек должен употреблять не менее 2,5 литра», - цитирует кардиолога RT.

Врач добавил, что в жару также важно носить легкую дышащую одежду из натуральных тканей, например, льняную или хлопковую. А также важно не забывать о головных уборах.

«Ни в коем случае не стоит носить одежду из искусственных недышащих материалов. На голове должна быть шляпа или панама. И головной убор также должен быть дышащим», — отметил врач.

Напомним, ранее синоптики предсказали, что воздух в Москве 18 мая может прогреться до 33 градусов. Такой показатель способен побить температурный рекорд 1897 году, когда температура воздуха поднялась до +29,1 градуса, передает телеканал «360».