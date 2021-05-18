Британцы высмеяли заход корабля королевского флота в Черное море

Британский патрульный корабль «Трент» вошел в Черное море 16 мая Фото: Твиттер британского посольства в Турции

Читатели газеты Daily Mail высмеяли появление британского патрульного корабля Trent в акватории Черного моря. По их мнению, с тем же успехом судно могло отправиться на патрулирование рыбопромысловых зон.

«Нулевая угроза для России. Возможно, им следует отправиться на своей лодке в Южно-Китайское море, или пройти мимо Ирана, или погнаться за парой французских рыбацких лодок. Британский флот – это бледная тень самого себя», – написал пользователь под ником mk.

«Даже если мы отправим весь наш «флот» на задний двор России, они уничтожат его за несколько часов…Мы не должны совать свой нос в ситуации, которые нас не касаются. Особенно когда мы не можем подкрепить это в долгосрочной перспективе», – заявил комментатор с ником Taffman 18.

«Мы не представляем абсолютно никакого риска для российских военных. Что-то сравнимое с ними есть только у США и Китая», – написал DR PATTERSON.

«Мы что, ловим в Черном море селедку?» – спросил пользователь под ником Higly Sceptical.

«У моего сына лодка с дистанционным управлением больше, чем британский корабль», – пошутил Paul 121.

Британский патрульный корабль «Трент» вошел в Черное море в воскресенье, 16 мая. Судно было взято под наблюдение силами Черноморского флота.