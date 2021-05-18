В секторе Газа оценили нанесенный Израилем ущерб в 244 млн долларов

Сектор Газа: нанесенный Израилем ущерб оценен в 244 млн долларов Фото: REUTERS

Власти сектора Газа сообщили, что с начала обстрелом Израиль нанес анклаву ущерб, оцененный в 244 миллиона долларов.

- Общая сумма ущерба сектору Газа, нанесенного вследствие израильских бомбардировок с 10 мая, достигла $244 млн, — приводит слова властей палестинская радиостанция Dunya Al Watan.

До этого министерство общественных работ и жилищного строительства прибрежного анклава сообщило, что Израиль полностью разрушил более 800 строений.

Напомним, что с 10 мая 2021 года между Палестиной и Израилем из-за беспорядков у мечети Аль-Акса обострился давний конфликт. Обе страны продолжают взаимные ракетные обстрелы.

18 мая военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по главному штабу Службы внутренней безопасности ХАМАС на севере сектора Газа. Армия обороны Израиля также сообщила, что штаб располагался в районе Римал на севере сектора Газа и был центральной частью "террористической инфраструктуры группировки ХАМАС", а также базой для военной разведки объединения.