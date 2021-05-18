Amazon планирует выкупить киностудию Metro-Goldwyn-Mayer. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Корпорация Amazon ведет переговоры о покупке американской киностудии Metro-Goldwyn-Mayer. Торги идут на уровне 9 миллиардов долларов, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

В декабре прошлого года стало известно, что MGM Holdings, владеющая Metro-Goldwyn-Mayer, начала процесс продажи студии.

Газета отмечает, что новости о возможной покупке MGM компанией Amazon поступили в условиях консолидации в секторе - так, несколькими годами ранее американский телекоммуникационный гигант AT&T купил Warner Bros, а Disney приобрела ключевые активы студии 21st Century Fox.

Напомним, что Metro-Goldwyn-Mayer - киностудия, производящая и выпускающая в прокат кино- и видеопродукцию, была основана в 1924 году. Кинотека компании включает в себя более четырех тысяч фильмов. Среди них картины о Джеймсе Бонде, Рокки, Розовой пантере, Робокопе, Хоббите, сериалы "Викинги" и "Рассказ служанки". Визитной карточной студии стал рычащий лев, окруженный кинолентами.