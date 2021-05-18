Блинкен: США хотели бы стабильных и предсказуемых отношений с Россией

Энтони Блинкен. Фото: REUTERS

Вашингтон хотел бы стабильных и предсказуемых отношений с Москвой. Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен, отметив, что у двух стран есть сферы, сотрудничество в которых в интересах обеих сторон.

«США прежде всего нацелены на более стабильные и предсказуемые отношения с Россией. У нас есть сферы, сотрудничество в которых в интересах обеих сторон», - сказал госсекретарь США во вторник, 18 мая, в ходе пресс-конференции в Рейкьявике, куда он прибыл для участия в заседании Арктического совета на уровне глав Министерств иностранных дел.

По его словам, Штаты рассчитывают на сотрудничество с Россией в Арктике. Глава американского дипведомства также призвал избежать милитаризации этого региона.

Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров, который вскоре должен провести встречу с Блинкеном, заявил, что всё, что делает в Арктике Россия является законным и легитимным, а деятельность НАТО вызывает вопросы.