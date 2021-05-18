США ожидают, что встреча Байдена и Путина состоится в ближайшие недели Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон ожидает, что встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена состоится в предстоящие недели. Об этом сообщили в Госдепартаменте.

«Как вы знаете, есть предложение о встрече президентов Байдена и Путина. Мы ожидаем, что это произойдет в предстоящие недели», - заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник, 18 мая, в ходе пресс-конференции в Рейкьявике, куда он прибыл для участия в заседании Арктического совета на уровне глав Министерств иностранных дел.

Напомним, в ходе состоявшегося 13 апреля телефонного разговора президент США предложил российскому коллеге провести встречу в ближайшие месяцы в третьей стране. Позже в Кремле заявили, что Вашингтон предложил провести саммит двух лидеров в одной из европейских стран этим летом.

Как писал сайт kp.ru, сегодня, 18 мая, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что на сегодняшний день нет «никакой ясности» о времени и месте проведения встреч американского и российского лидеров. Кремль призвал «не гадать» о месте возможного саммита.