Площадь перед Нотр-Дамом закрыли из-за опасной свинцовой пыли

У Собора Парижской Богоматери обнаружили опасную для здоровья свинцовую пыль Фото: GLOBAL LOOK PRESS

У Собора Парижской Богоматери обнаружили опасную для здоровья свинцовую пыль, образовавшуюся в воздухе после пожара в апреле 2019 года. Площадь перед собором в понедельник была временно закрыта, передает Franceinfo.

Как только будет проведена специальная очистка воздуха и уровень загрязнения вернется к допустимым значениям, площадь вернется к привычному режиму работы, пояснили в префектуре. Уточняется, что она находилась «под наблюдением» с момента пожара в соборе.

Пожар в Соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля 2019 года. В результате возгорания в окружающую среду попало 400 тонн свинца. Местная префектура провела очистку парижских улиц практически сразу после пожара, но она оказалась неэффективной, потому что ближайшие к Нотр-Даму кварталы очищали обычной водой.

Свинец крайне ядовитый металл, он оказывает отравляющий эффект на костный мозг, кровь, центральную нервную систему и почки человека, приводит к психическим расстройствам.