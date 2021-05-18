Президент Чехии извинился за бомбардировки Югославии в 1999 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Чехии Милош Земан в ходе переговоров со своим сербским коллегой Александаром Вучичем, который находится с рабочим визитом в Праге, принес извинения за бомбардировки Югославии силами НАТО в 1999 году. Об этом сообщил пресс-секретарь чешского лидера Иржи Овчачек.

«Земан в присутствии сербского президента Александара Вучича публично извинился за бомбардировки Югославии в 1999 году», - написал пресс-секретарь на страницах своего Twitter, отметив, что глава Чехии «лично попросил у сербского народа прощения».

Напомним, Чехия вступила в Североатлантический альянс 12 марта 1999 года, а бомбардировки Югославии силами НАТО начались 24 марта, и продолжались до 10 июня 1999 года. Земан занимал в то время пост премьер-министра республика и резко критиковал действия альянса, отмечая историческую и культурную близость народов Чехии и Югославии.