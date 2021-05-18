Эксперт объяснил, почему не получится регулировать цены в отелях Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России предложили ввести государственное регулирование цен на проживание в гостиницах. Заместитель заведующего кафедрой менеджмента в индустрии гостеприимства РАНХиГС Сергей Колесников объяснил, почему на практике не получится реализовать данную идею.

Общественники предлагают устанавливать «ценовые коридоры» в курортных регионах с 1 мая по 31 сентября. Это повысит доступность отдыха для россиян.

Но эксперт сомневается, что введение подобных мер в принципе возможно.

- Цены на отели зависят от многих факторов: погодные условия, ситуация на море, эпидемическая ситуация. Регулирование такого неоднородного продукта затруднено, - отмечает Сергей Колесников в беседе с «Ридусом»

Он уверен, что регулирование цен на уровне государства можно вводить только на предметы первой необходимости.

- Отдых в отеле таковым не является. К тому же, вводить ограничения в текущем сезоне уже поздно, так как путевки почти раскуплены, - заключил эксперт.