Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете россиянам участвовать в нежелательных иностранных организациях Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутаты Государственной Думы РФ приняли в первом чтении поправки в Федеральный закон "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации". Об этом говорится в сообщении на сайте ГД.

Таким образом, будет дополнен перечень последствий признания нежелательной на территории РФ деятельности иностранной или международной неправительственной организации. В частности, теперь будет включен запрет на участие в ее деятельности за пределами территории Российской Федерации граждан РФ или российских юрлиц.

Кроме этого, будет дополнено новым основанием для признания иностранной или международной организации нежелательной на территории России.

- Это произойдет в случае, если организация будет оказывать посреднические услуги при проведении операций с денежными средствами НКО, которые уже имеют в РФ статус нежелательных, - говорится в сообщении, опубликованном 18 мая.

Также в ГД приняли законопроект о запрете участвовать в выборах причастным к экстремизму.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин в 2015 году подписал закон о нежелательных в нашей стране иностранных и международных неправительственных организациях. Под эту статью могут попасть те предприятия, чья деятельность представляет угрозу основам конституционного строя России, обороноспособности или безопасности страны.